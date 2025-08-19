Antonio Maestre: "Alfonso Rueda miente de manera desaforada"

Recién regresado de sus vacaciones, el periodista ha contando que aprovechó el tiempo para leer y revisar los planes de prevención de incendios de Castilla y León y Galicia. "Me ha servido para ver cómo mienten y desinforman quienes son responsables de las emergencias".

En Al Rojo Vivo, Antonio Maestre, recién regresado de sus vacaciones, ha contado que aprovechó el tiempo para leer y revisar los planes de prevención de incendios de Castilla y León y Galicia. "Me ha servido para ver cómo mienten y desinforman quienes son responsables de las emergencias", ha asegurado.

Maestre se ha referido especialmente a las declaraciones de Alfonso Rueda en La Sexta y Cadena SER: "Lo escuché mentir de manera desaforada, o bien porque miente, o bien porque ni él mismo sabe cuál es su plan". Ha destacado que Rueda insistía en pedir más medios, pero ha aclarado: "Los medios ya están todos desplegados con el nivel de alerta dos, que es el que establece que todos los recursos estatales disponibles para prevención y extinción de incendios estén en acción. Para que haya más recursos, solo se puede activar el nivel tres de emergencia".

El periodista ha explicado que el nivel tres no aporta nuevos medios, sino otros recursos que pueden ser útiles para labores accesorias o complementarias, pero que no están contempladas en los planes de prevención. "Todos los efectivos que deben enfrentarse al fuego ya están allí. Si realmente cree que no lo tienen, es tan sencillo como decir 'pido la alerta tres', porque eso activa automáticamente más medios sobre lo ya disponible", ha concluido.