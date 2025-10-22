Ángeles Férriz (PSOE) denuncia la reacción del PP a la crisis de los cribados: "Están intentando salvar a Moreno Bonilla, no a las mujeres"

Ángeles Férriz, portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento de Andalucía, denuncia el abandono a las enfermas de cáncer tras el estallido de esta crisis. "Tres semanas después, no han hecho pruebas a las mujeres, y el cáncer no espera", lamenta en Al Rojo Vivo.

La crisis de los cribados de mujeres con cáncer de mama ha puesto contra las cuerdas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras la dimisión del jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío. Pese a que desde el PP hablan de un problema sanitario, la oposición denuncia que se trata de una crisis política provocada por el abandono de la sanidad pública.

Un abandono que, para la portavoz socialista, se debe a que la prioridad del PP es proteger a Moreno Bonilla por encima de las pacientes: "Están intentando salvar a Moreno Bonilla, no salvar a las mujeres".

Este miércoles se celebrará un pleno en el Parlamento Andaluz para debatir la cuestión, aunque el PSOE cree que llega demasiado tarde por una maniobra del PP para retrasarlo: "El pleno no se ha producido antes porque Jesús Aguirre, presidente de este parlamento y exconsejero de Sanidad, no ha querido".

"Llevamos dos años y siete meses para tener este debate, pero no será como quieren los andaluces, sino como quiere Juanma Moreno, porque no va a comparecer el consejero de Sanidad", concluye Férriz, que anticipa que, pese a que el pleno no es como hubieran querido los socialistas, tratarán de desenmascarar la mala gestión del Gobierno de Moreno Bonilla.

