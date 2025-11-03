Ángeles Caballero, tajante sobre Mazón tras su anunciar su dimisión: "Es un personaje siniestro que ejerció de forma siniestra aquel 29-O y lo sigue haciendo hoy"

"Ha dedicado este tiempo a victimizarse y a deshumanizar a Sánchez, y el poco tiempo que ha dedicado a las víctimas ha sido para acusarlas de estar manejadas por Moncloa", denuncia la periodista sobre la comparecencia del todavía president valenciano.

Carlos Mazón dimite. Al menos, así lo ha anunciado este lunes, aunque esa decisión aún no se ha plasmado en su renuncia formal. El todavía president ha hecho pública su decisión en una comparecencia en la que ha dedicado la mayor parte del tiempo a culpar al Gobierno central de la catástrofe de la DANA y no ha dado una sola explicación sobre la famosa comida con Maribel Vilaplana en El Ventorro.

La periodista Ángeles Caballero asegura que este discurso demuestra que Mazón "es un personaje siniestro que ejerció de forma siniestra aquel 29 de octubre y lo sigue haciendo de la misma forma un año después".

"Ha dedicado este tiempo a victimizarse y a deshumanizar a Sánchez, y el poco tiempo que ha dedicado a las víctimas ha sido para acusarlas de estar manejadas por Moncloa", denuncia la colaboradora de Al Rojo Vivo.

Una postura que comparte Marta García Aller, periodista de 'El Confidencial', que sostiene que "es difícil dimitir peor", ya que Mazón "no ha reconocido responsabilidades, ha repartido culpas y ha salido a mentir".

