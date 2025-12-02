Ángeles Caballero, sobre el "sorprendente" vídeo del emérito: "Es una forma muy extraña de promocionar su libro"

La periodista Ángeles Caballero analiza el extraño vídeo que el rey emérito ha mandado a algunos periodistas y que circula ya por las redes sociales, en el que manda un mensaje a los jóvenes. En el vídeo, los detalles.

La periodista Ángeles Caballero analiza el extraño vídeo que el rey emérito ha mandado a algunos periodistas por correo electrónico y que también está circulando por redes sociales. Se trata de una promoción de sus memorias, que salen este 3 de diciembre, en España, y que incluye un mensaje dirigido a los jóvenes alabando su papel en la Transición: "Con la generosidad y el esfuerzo de todos, logramos que este país sea lo que hoy es", afirma el emérito en este vídeo que tiene una dudosa calidad.

"El vídeo nos ha sorprendido a todos, supongo que a los primeros a la Casa Real, porque es una forma muy extraña de promocionar un libro", afirma Caballero, añadiendo que "casi hubiera sido más sencillo poder vender su libro en este vídeo que tiene una calidad más que cuestionable, que intentar lanzar un mensaje a los jóvenes en un vídeo que, además, se hace largo".

Y es una "pena", añade Caballero, "porque algunas de las cosas que dice tienen toda la razón", aunque "me sigue chirriando esa insistencia por parte de muchos en hablar de la ejemplaridad de la Transición, porque aunque salió razonablemente bien, tuvo muchas sombras y comportamientos que fueron de todo menos ejemplares", aclara.

Por otro lado, asegura Caballero que más que este vídeo, le sorprende aún más la reacción de Zarzuela: "Entiendo que es algo que le sigue incomodando (...) Pero hay una cosa que me gustaría recordar a los actuales monarcas: que si Felipe VI está ahí es por este señor que sale en el vídeo (Juan Carlos I)", finaliza la periodista. En el vídeo, no obstante, podemos ver al completo y con detalle su reflexión y análisis.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.