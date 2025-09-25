Ángeles Caballero, sobre las pulseras antimaltrato: "Las mujeres se merecen otro trato de un Ministerio de Igualdad que no está a la altura"

La periodista ha hablado en Al Rojo Vivo sobre un asunto que califica como "sangrante y doloroso". "Desde el 1 de enero de 2003 llevamos 1.322 mujeres asesinadas, son muchas más víctimas que las de ETA", expresa.

Ángeles Caballero ha sido muy clara en Al Rojo Vivo sobre el caso de las pulseras antimaltrato. En su exposición, la periodista de 'El País' ha afirmado que "no se puede ni frivolizar ni sobreactuar" y que el tema es "lo suficientemente sangrante y doloroso".

"Desde 2003, desde el 1 de enero de ese año, llevamos 1.322 mujeres asesinadas más los menores que han sufrido por la violencia vicaria. Son más víctimas que las de la banda terrorista ETA", ha comenzado.

Y habla de las palabras de la delegada del Gobierno: "Cuando ella dice 'su sufrimiento es mi sufrimiento'... es imposible. Uno puede tratar de empatizar, pero no puede ponerse en el lugar de una mujer que está pendiente de lo que su agresor pueda hacer".

"Ojala fuera solo una crisis de comunicación. Esto genera una gran desconfianza. Esas mujeres se merecen otro trato y más de un Ministerio de Igualdad que no está a la altura".

La periodista insiste: "Hablar de cinco y ocho meses como si fueran cuestiones técnicas... No es que se hayan bajado los plomos. Esto tiene que ver con la vida de miles de mujeres que están atemorizadas".