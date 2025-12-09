Ángeles Caballero pide responsabilidad "política y judicial" por los 'protocolos de la vergüenza': "La llamada nos la hicieron desde las residencias"

La periodista denuncia que en Madrid hubo un protocolo que desaconsejaba que las personas con discapacidad, con demencia o con altos niveles de dependencia en residencias "fuesen derivadas al hospital".

Los familiares de las víctimas en las residencias durante la pandemia se enfrentan a una semana clave, y es que declararán por primera vez como imputados por los llamados 'protocolos de la vergüenza', Carlos Mur, el encargado de firmarlos -según él mismo reconoció-; Javier Martínez Peromingo, el presunto creador y el responsable de las ambulancias en pandemia, Pablo Busca.

Sin embargo, parece que dos de ellos, Carlos Mur y Pablo Busca, no se han personado este martes en los juzgados. Las acusaciones se están planteando pedir busca y captura contra estos exaltos cargos de la Comunidad de Madrid.

Ángeles Caballero ha confesado que este es un día en el que las familias tienen puestas todas las esperanzas en que haya responsabilidades judiciales.

La periodista ha recordado que, aunque es cierto que hubo muchos muertos en residencias de mayores en toda España durante la pandemia, en Madrid se produjo una excepcionalidad, y es que se habían elaborado cuatro versiones de un protocolo que "desaconsejaba o prohibía" que se derivaran a personas con discapacidad, con demencia o con altos niveles de dependencia a los hospitales.

"Los que recibimos la llamada de que no enviaban a nuestros familiares al hospital, en mi caso a mi madre, no nos tiene que venir ningún responsable político a decir lo que sucedió", ha destacado, recalcando que esa llamada se hizo desde las residencias.

Ángeles Caballero ha recordado que queda poco tempo para que este caso "no pueda avanzar", por lo que pide responsabilidad "política y judicial". "Hay una señora llamada Almudena Lastra, fiscal superior de Justicia en Madrid, que es una de las grandes responsables de que no haya habido responsabilidades políticas", ha zanjado.

