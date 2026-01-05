Ángeles Caballero, sobre "la libertad intervenida" de Venezuela: "Trump lo que persigue es el petróleo"

La periodista de El País, Ángeles Caballero asegura en este vídeo que "a Trump, la democracia y hacer una transición lo más justa posible (en Venezuela) le importa más bien poco".

Tras capturar la CIA a Nicolás Maduro y a su mujer, Donald Trump ha asegurado que EEUU liderará Venezuela "hasta que se pueda hacer una transición justa". El presidente estadounidense ha descartado para sucederle a María Corina Machado por no tener, dice, "el respeto de su país para gobernar"; y en su lugar, ha confiado en la vicepresidenta del propio Maduro, Delcy Rodríguez.

El diputado del PP, Manuel Cobo, cree que esta transición tiene que "desembocar en los legítimos representantes de los venezolanos", que serían Edmundo González y María Corina Machado, según los resultados de las urnas venezolanas.

Por su parte, la periodista de 'El País', Ángeles Caballero, admite que "ojalá que este paso de Trump de apoyarse en Delcy Rodríguez sea el camino, y una transición, para reconocer a los ganadores de las elecciones de Venezuela".

Sin embargo, confiesa Caballero que realmente "esta toma del poder y esta libertad intervenida para descabezar a Maduro lo que persigue es una de las cosas que Trump siempre ha dejado claras: el petróleo". Por ende, remata: "A Trump, la democracia y una transición lo más justa posible le importa más bien poco".