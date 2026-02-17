Ángeles Caballero, sobre Felipe González: "Lo que dice lo opinan algunos socialistas, pero también muchos que hace dos días querían meterle en la cárcel"

La periodista de El País, Ángeles Caballero, valora las últimas intervenciones del expresidente del Gobierno, donde ha vuelto a criticar a Pedro Sánchez. En el vídeo, los detalles.

En los últimos días, Felipe González ha vuelto a ser noticia por no solo meterse con Pedro Sánchez, sino por ir aún un paso más allá y decir que votaría en blanco si se volvía a presentar a las elecciones generales.

Este martes, el expresidente del Gobierno entre los años 1982 y 1996, ha vuelto a hablar con los periodistas a su entrada al Congreso de los Diputados, donde se celebra un acto homenaje a la Constitución del 78, pero no ha contestado a algunas preguntas, como la que le ha hecho la periodista de laSexta, María Llapart, de si realmente iba a votar o no en blanco en las próximas elecciones.

"No tenía ganas de contestar a María Llapart, pero sí tenía ganas de hablar, que es algo que suele gustarle con frecuencia. Y está muy bien", afirma la periodista de El País, Ángeles Caballero.

"Está en su legítimo derecho de hacerlo y que creo que canaliza algunas de las ideas que pueden llegar a opinar algunos votantes socialistas. Otra cosa es cómo lo cómo lo trasladan o con qué formas o con qué elegancia lo lo trasmita", añade Caballero.

Para la periodista, González ha sido una "persona fundamental en la historia reciente de este país" y asegura que no es el único que está teniendo cambios de opinión a lo largo de los últimos años: "Puedo estar más o menos en desacuerdo con las formas, pero desde luego que lo que está diciendo, lo opinan votantes socialistas y gente que hasta hace un cuarto de hora quería meterle en la cárcel y ahora lo aplaude con fervor, porque también está sucediendo", concluye Caballero.

