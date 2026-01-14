Ángeles Caballero: "El escándalo de Julio Iglesias permite abrir un gran melón, el de las condiciones de las empleadas del hogar"

La periodista Ángeles Caballero reflexiona sobre la denuncia que dos mujeres han interpuesto contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales, que ya analiza la Audiencia Nacional. En el vídeo, los detalles.

Julio Iglesias se enfrenta a una denuncia de dos mujeres por presuntas agresiones sexuales, que ya analiza la Audiencia Nacional. Las denunciantes son exempleadas que han relatado en exclusiva a 'elDiario.es' y 'Univision' el infierno que vivieron con el cantante en 2021, es decir, cuando este tenía 77 años, en sus mansiones de Punta Cana y Las Bahamas.

A colación de este "tema tan espantoso", asegura la periodista de 'El País' Ángeles Caballero, "esto nos permite abrir un melón: las condiciones en que viven las empleadas del hogar, no solo en las mansiones de Julio Iglesias, sino también en España".

De este modo, la periodista hace referencia a un informe de Oxfam sobre las empleadas del hogar, que ellos cifran en más de medio millón de personas, muestra que "una de cada cuatro trabaja en condiciones irregulares y casi la mitad de las encuestadas dice haber recibido alguna vez en su vida laboral algún tipo de violencia". Y no estamos hablando, aclara Caballero, ni de Bahamas ni de Punta Cana: "Hablamos de España".

Igualmente, recuerda Caballero que no fue hasta 2021, durante la pandemia, cuando España reconoció los derechos laborales de las empleadas del hogar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.