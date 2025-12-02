Ángeles Caballero critica que se "premie" a Mazón dándole un cargo: "Es un insulto a las víctimas"

La periodista ha calificado de "insulto" a la inteligencia que se "premie" a Mazón después del incumplimiento absoluto de responsabilidades por la "nefasta gestión" que se hizo de la DANA en Valencia.

Ángeles Caballero ha criticado que Pérez Llorca haya tomado, como una de sus primeras medidas como nuevo president de la Comunidad Valenciana, la decisión de nombrar a Carlos Mazón portavoz de la Comisión de Reglamento, un cargo que conlleva un plus salarial de 634 euros al mes.

La periodista ha recordado que la herida todavía está muy abierta y que se produjo un "incumplimiento absoluto de responsabilidades" por la nefasta gestión que se hizo de la DANA en Valencia.

"Según vamos viendo informaciones, vamos conociendo todas las mentiras que se manejaron durante ese tiempo", ha destacado.

Por tanto, le parece que es un "insulto a la inteligencia y a las víctimas" que ahora hayan decidido "premiarle" dándole este cargo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.