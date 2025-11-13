Ángeles Caballero, sobre la causa al fiscal general del Estado: "Es un juicio en el que se habla demasiado de corazonadas y sospechas y no de pruebas"

La periodista de El País, Ángeles Caballero, analiza el juicio a Álvaro García Ortiz, que este jueves quedará visto para sentencia. En el vídeo, los detalles.

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quedará visto para sentencia este jueves, justo un día después de la declaración del propio fiscal, en la que volvió a reiterar que él no filtró el correo en el que la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, proponía un acuerdo de conformidad por dos delitos fiscales y en el que reconocía los hechos.

"Estamos ante un juicio con una profunda carga ideológica", afirma en Al Rojo Vivo la periodista Ángeles Caballero de El País, señalando, por tanto, que muchos se están tomando este juicio como si fuera un partido y deberíamos "sacar el forofo/a que llevamos dentro".

"Es un juicio en el que se está hablando demasiado de corazonadas, sospechas e intuiciones, y aquí, de lo que se trata es de ver la carga de la prueba", añade Caballero, a su vez que cree que tras la sentencia "vamos a salir perdiendo casi todos": "No solo está en juego la credibilidad de la Fiscalía como institución, sino también la del Tribunal Supremo y la de todas las personas que están juzgando este caso", concluye la periodista.

En el vídeo, no obstante, podemos ver completa y con detalle su exposición.

