Ángeles Caballero, del accidente ferroviario de Adamuz: "Es tremendamente torpe e inoportuno que los políticos organicen un funeral"

La periodista de El País, Ángeles Caballero, analiza en este vídeo la polémica en torno a la organización del funeral por las víctimas del accidente.

Este pasado domingo, se suspendía el acto de Estado en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz previsto en Huelva el próximo sábado, 31 de enero, y organizado conjuntamente por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. La gran mayoría de las 45 víctimas son de esta provincia. Pero finalmente, ese acto se pospuso.

Desde Moncloa afirmaban que una amplia mayoría de los familiares les había comunicado que les era muy difícil acudir al acto en Huelva, sin embargo, Más Vale Tarde habló este pasado lunes con seis víctimas, cinco familiares de fallecidos y una superviviente, y todas han explicado que la razón de no acudir al homenaje son los propios políticos, a los que culpan de la tragedia.

Finalmente, lo que sí se celebrará este 29 de enero, en la capital onuvense, es una misa funeral prevista por la Diócesis, a la que acudirá Juanma Moreno, junto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también los reyes de España y, según ha podido saber laSexta, será la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien vaya en representación del Ejecutivo.

La periodista de El País, Ángeles Caballero, analiza esta situación tan delicada: "Apuntarse a organizar rápidamente un funeral tiene un punto de sobreactuación. No hace falta ser víctima para que te genere perplejidad y bastante rabia".

"Me parece tremendamente torpe, inoportuno, que se organice un funeral, por parte de los políticos, primero, sin haber hablado con las víctimas, que son ellas las protagonistas, y no quién va o no del Gobierno, quien va o no de la oposición y cómo se le va a recibir", afirma la periodista.

Por último, Caballero quiere hacer una reflexión sobre ellas: "Las víctimas de cualquier tragedia canalizan el duelo como pueden, como pueden y como les dejen". Por ello, subraya que entiende "perfectamente" que haya víctimas que no quieren siquiera participar en un homenaje conjunto y que quieran hacerlo aparte, sea o no religioso. En el vídeo podemos ver completa su reflexión.

