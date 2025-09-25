Ángel Munárriz, tajante sobre las pulseras antimaltrato: "Negar que han fallado es perder el tiempo"

El periodista, en Al Rojo Vivo, ha avisado al Gobierno de las consecuencias por dicho asunto y apunta a que podría "resquebrajar su red fiable de apoyos".

Ángel Munárriz ha sido muy claro con el caso de las pulseras antimaltrato. El periodista de 'El País', en Al Rojo Vivo, ha afirmado que negar que han fallado es "perder el tiempo" y ha dejado además un mensaje tajante: "No se puede ir con la palabra bulo por delante".

"No todo lo es. No todos los fallos fueron en la migración de datos. Ha habido errores en el GPS y posiciones congeladas. Esto es un problema político, uno muy sensible para el Gobierno como es el de la protección de las víctimas", cuenta.

Y ha avisado sobre las consecuencias: "Esto podría resquebrajar la red de apoyos fiables que tiene el Gobierno. ERC se abstuvo y permitió con ello que se reprobase a la ministra de Igualdad".

"Van a pasar apuros por esto, pero no es un asunto que vaya a alcanzar un relieve político como el del solo sí es sí. No se ha llegado a generar ese nivel de desprotección ni van a aflorar tantos casos como ocurrió por la interpretación judicial de esa ley", ha concluido.