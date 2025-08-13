Ángel García, Cruz Roja León, relata cómo están los desalojados por los incendios: "El miedo que traen en sus caras se nota"

El responsable autonómico de Cruz Roja León ha confesado que la segunda noche fuera de casa suele ser peor porque los desalojados "ven las noticias" y cómo llega información de que la situación sigue siendo "complicada".

Ángel García, responsable autonómico de Cruz Roja León, ha desvelado cómo llegan a los pabellones que hay habilitados las personas que han tenido que ser desalojadas por los incendios.

"La incertidumbre y el miedo que traen en sus caras se nota", ha confesado, relatando que existe un gran desconcierto porque no saben "cuándo van a volver".

En concreto, ha reconocido que la peor suele ser la segunda noche que pasan fuera de casa. "La primera es más de incertidumbre y no saber que va a pasar, la segunda es complicada porque ves las noticias y llega información de que la situación sigue siendo bastante complicada", ha explicado.

De esta forma, ha indicado que los desalojados están viviendo lo que está ocurriendo con pesar porque no saben cuándo volverán a sus casas ni qué se van a encontrar.