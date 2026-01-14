Ahora

Ana Requena, sobre las denunciantes de los presuntos abusos de Julio Iglesias: "Se están protegiendo, sabían que iba a tener mucha repercusión"

"Los documentos prueban que tenían que ir a hacerse revisiones ginecológicas, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y algún test de embarazo", sostiene la periodista de 'elDiario.es' en Al Rojo Vivo.

Protegidas y asesoradas por especialistas. Así asegura Ana Requena, periodista de 'elDiario.es' y coautora de la investigación de los presuntos abusos sexuales de Julio Iglesias, que están las dos mujeres que denunciaron al cantante.

"Las denunciantes se están protegiendo y están asesoradas, habían hecho un trabajo previo para prepararse, porque esto iba a traer mucha repercusión", afirma Requena en Al Rojo Vivo, haciendo referencia a que están respaldadas por la organización internacional Women's Link Worldwide.

Además, tal y como ha explicado Ignacio Escolar, Requena argumente que el caso podría tener un largo recorrido judicial en España, ya que las pruebas son sólidas: "Los documentos prueban que tenían que ir a hacerse revisiones ginecológicas, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y algún test de embarazo".

De hecho, detalla que las trabajadoras "cuentan que las llevaban en grupos y días después les hacían llegar los resultados, y que Julio Iglesias tenía acceso a los resultados". "Una de las 'gobernantas' les pidió en un grupo de WhatsApp que le enviasen los resultados", concluye la periodista de 'elDiario.es'.

