Ana Pastor revela el enfado de los groenlandeses tras decir la Casa Blanca que hay un grupo de trabajo para la venta de la isla: "Hay un cabreo monumental"

"Tanto en Groenlandia como en Dinamarca aseguran que no se ha pactado ningún grupo de trabajo para eso, sino únicamente para llevar a cabo un ejercicio diplomático que desentienda la situación, no para entregarles Groenlandia", asegura Ana Pastor, en directo desde la capital groenlandesa.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este jueves que no cree que el envío de tropas comprometido por algunos países europeos (Suecia, Francia o Noruega) a Groenlandia afecte "en absoluto" a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni a su objetivo de hacerse con el control de la isla ártica. Trump sigue así empeñado en hacerse con Groenlandia pese a que sus ciudadanos han dejado claro que la isla no está en venta.

El estado de ánimo en la isla es de "hastío, cansancio, miedo y de indignación", asegura Antonio García Ferreras, ya que "en las últimas horas, se filtró que en la reunión histórica, celebrada esta semana, entre las delegaciones groenlandesas y danesas, se había pactado un grupo de trabajo para la venta, algo que confirma la periodista Ana Pastor, enviada especial de laSexta a la capital de Groenlandia, Nuuk. Sin embargo, para nada es así, para nada, según los groenlandeses, se ha pactado algo así.

En directo, desde Nuuk, Pastor explica que el estado de ánimo de los groenlandeses "va cambiando por horas". Así, cuenta que cuando, anoche, salieron a cenar, se encontraron con la alcaldesa de la ciudad, Avaaraq Olsen, quien les confesaba que "el día había ido relativamente bien, que estaban tranquilos, incluso bromeó con que había salido el sol, y que respiraban algo aliviados".

Sin embargo, poco después, la portavoz de la Casa Blanca afirmó que, en esa reunión, se había pactado un grupo de trabajo para la adquisición de la isla: "Aquí [en la isla] hay un cabreo monumental. Tanto en Groenlandia como en Dinamarca aseguran que no se ha pactado ningún grupo de trabajo para eso, sino únicamente para llevar a cabo un ejercicio diplomático que desentienda la situación, no para entregarles Groenlandia", asegura Pastor.

"Cada noticia que llega de la Casa Blanca provoca un sobresalto en la población de Groenlandia pero también en la de toda Dinamarca", concluye Pastor. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle esta información.

