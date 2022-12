La socialista Amparo Valcarce, postulada como candidata a las primarias del PSM, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' y ha insistido en que quiere presentarse a una elecciones primarias abiertas: "Yo quiero ser candidata, quiero que en el PSM se vote, se abran las urnas y que los militantes puedan decidir quién es el candidato de todos los socialistas para ganar Madrid".



A pesar de que el presidente de la comisión gestora del PSM, Rafael Simancas, dijo en laSexta Noche que no daba tiempo a este proceso. Valcarce ha respondido que "sí hay tiempo" y ha subrayado que "si se quiere y se tiene valentía, se puede hacer". Asimismo, ha apuntado que "no puede haber democracia interpretada ni apelar a las excepciones porque Madrid tiene que elegir".



En este sentido, Valcarce ha insistido en que "los militantes del PSOE defienden que la formación es el partido más transparente y más democrático de España" y ha denunciado que haya una voluntad de "elegir candidatos en mesa camilla y no votando". Valcarce también ha expresado que "el PSOE tiene legitimidad como para salir a la calle y pedir a los ciudadanos que participen".



Acerca de la posibilidad de interpretar la voluntad de los militantes, tras reunirlos en asambleas, Valcarcer ha manifestado que "la democracia son las urnas abiertas, el acto de votar, como se hace en el PSOE en toda España". Valcarce también ha argumentado que "es el momento de ganarse la confianza de los ciudadanos, empezando primero por ganarse la confianza de los militantes".



Valcarde ha respondido que "antes de presentar el proyecto a los ciudadanos, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y el presidente de la gestora, Rafael Simancas, lo sabían". Preguntada por si detrás de su candidatura se encuentra el expresidente Zapatero o Tomás Gómez, la socialista ha respondido que su proyecto es "autónomo" y que ella responde por sí misma.