La abogada Cristina Almeida ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que, después de décadas, va a seguir luchando para defender el derecho a abortar. "Me ha venido ya la menopausia, se me han pasado las posibilidades de abortar y de engendrar, se me ha pasado todo y voy a tener que ir a manifestarme".



Almeida ha recordado que, con la ley del aborto del PSOE, que recogía supuestos, salió a protestar: "Yo sabía que en el momento en el que pusieran supuestos, quienes iban a inventar estos supuestos serían los médicos". En este sentido, ha dicho que "el Tribunal Constitucional lo arregló en 1985, que protegió la salud psíquica de la madre, de forma que desde entonces, casi todos los abortos han sido alegando a esto".



La abogada ha lamentado que para abortar, siempre se haya tenido que decir que "las mujeres tienen un desequilibrio de salud psíquica" y que esto se haya aprovechado en situaciones como divorcios para alegar que, una mujer que no tiene salud psíquica y que tuvo que abortar, no puede tener una custodia.



"Las mujeres deberíamos decidir, somos sensatas. Demostrados que sabemos tener hijos, cuidar a mayores. No es admisible que nos den lecciones hombres que no van a abortar", ha añadido Almeida.