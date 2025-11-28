Ahora

caso koldo

Alfonso Pérez Medina: "El PSOE advierte al juez del riesgo de una investigación prospectiva"

El periodista detalla que el partido ha solicitado aclaraciones sobre pagos en metálico de dirigentes y empleados entre 2017 y 2024. El PSOE alerta de que la petición, muy amplia, podría derivar en investigación prospectiva y vulnerar la protección de datos.

Alfonso Pérez Medina: "El PSOE advierte al juez del riesgo de una investigación prospectiva"

Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, ha explicado en Al Rojo Vivo la postura del PSOE ante la Audiencia Nacional tras la solicitud del juez de información sobre pagos en metálico.

El partido, según detalla el periodista, ha enviado un escrito "pidiendo que le aclare exactamente qué es lo que le está pidiendo; si son los pagos en metálico de todos los dirigentes, de todos los trabajadores entre 2017 y 2024". El PSOE advierte de que una petición tan amplia "podría incurrir en una investigación prospectiva" y que, además, "afecta a la protección de datos".

Si esa fuera efectivamente la exigencia del juzgado, añade Pérez Medina, el partido reclama que se realice un expurgo, porque considera "muy peligroso que toda esa ingente documentación que tendría que mandar el PSOE de esos siete años acabara en los archivos del PP, de Vox y de Hazte Oír", personados como acusación popular en el caso Koldo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE admite que el ingreso en prisión de Ábalos es "un duro golpe" y temen que estalle contra Sánchez: "Es una bomba de relojería"
  2. Salomé Pradas apunta a Mazón por su inacción tras sus llamadas insistentes el día de la DANA: "Esperaba que hubiera estado allí con nosotros"
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | La Policía Anticorrupción registra la vivienda de Andriy Yermak, la mano derecha de Zelenski
  4. Las pensiones subirán en torno a un 2,7% en 2026
  5. Trump advierte que actuará "pronto" para detener el tráfico de drogas desde Venezuela "también por tierra"
  6. La epidemia de gripe en España se ceba con los niños: la tasa más alta, entre la población de 1 a 4 años