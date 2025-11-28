Alfonso Pérez Medina: "El PSOE advierte al juez del riesgo de una investigación prospectiva"

El periodista detalla que el partido ha solicitado aclaraciones sobre pagos en metálico de dirigentes y empleados entre 2017 y 2024. El PSOE alerta de que la petición, muy amplia, podría derivar en investigación prospectiva y vulnerar la protección de datos.

Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, ha explicado en Al Rojo Vivo la postura del PSOE ante la Audiencia Nacional tras la solicitud del juez de información sobre pagos en metálico.

El partido, según detalla el periodista, ha enviado un escrito "pidiendo que le aclare exactamente qué es lo que le está pidiendo; si son los pagos en metálico de todos los dirigentes, de todos los trabajadores entre 2017 y 2024". El PSOE advierte de que una petición tan amplia "podría incurrir en una investigación prospectiva" y que, además, "afecta a la protección de datos".

Si esa fuera efectivamente la exigencia del juzgado, añade Pérez Medina, el partido reclama que se realice un expurgo, porque considera "muy peligroso que toda esa ingente documentación que tendría que mandar el PSOE de esos siete años acabara en los archivos del PP, de Vox y de Hazte Oír", personados como acusación popular en el caso Koldo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.