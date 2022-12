Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno y socialista, reconoce que en el PSOE las cosas están bastante tranquilas ahora. "Hace año y medio tuvieron una derrota electoral sonora, y la recuperación de la confianza de los ciudadanos no se logra en poco tiempo", ha explicado Guerra. El socialista aboga por introducir cambios en el partido y elaborar un buen programa electoral. "Se trata del partido político más antiguo de España, y volverá a ganar. La democracia es así: una veces se gana y otras se pierde".

Guerra asegura que desconoce si Rubalcaba volverá a ser candidato. "Se trata de una decisión muy personal, y no quiero señalar a nadie porque todavía no se sabe si habrá que elegir candidato". El socialista ha querido recordar que la derrota electoral no fue de Zapatero, fue del partido.

El exvicepresidente del Gobierno ha reconocido que no es partidario de la elección del candidato a través de primarias. "Respeto la opinión de los demás, pero yo tengo conciencia de que eso no es lo mejor".