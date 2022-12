Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno, se ha mostrado muy crítico con las últimas declaraciones de José María Aznar. "Aznar se ha puesto la capa de drácula para asustar a la gente", ha señalado Guerra. El socialista defiende que el país, con la que está cayendo, no se merece tener que aguantar las broncas de Aznar.

Aznar se mostró partidario de bajar los impuestos y reprochó a Rajoy que no cumpliera su programa electoral. "¿Y usted cree que él si cumpliría con el programa?", ha preguntado Guerra. El exvicepresidente del Gobierno defiende que los impuestos están para responder con una política redistributiva.

Guerra reprocha a Aznar su aura de salvador del país. "Se ha puesto en el papel de: 'me lo deben todo y no me lo agradecen'... Mala cosa, mala cosa. Aznar no está muy equilibrado, tiene una desviación intelectual peligrosa".