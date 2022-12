El diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha criticado que no se lleve a cabo un referéndum en España para que los ciudadanos tengan la capacidad de decidir si quieren que exista una monarquía. Considera que la aprobación de la ley de sucesión, por parte de las Cortes, será legal, pero apuesta por que "la legitimidad de la monarquía se haga desde los principios".



En este sentido, Garzón hace un llamamiento para que "no haya una familia por encima de otras", por ello, añade que "Felipe nunca va a tener legitimidad hasta que no deje de ser rey".



Acerca de la labor política de partidos como PP y PSOE, el diputado de IU denuncia que "la sociedad camina hacia una vía y el Congreso, mientras, se encuentra encerrado en sí mismo, pensando que todo se puede seguir haciendo con Rajoy y Rubalcaba pactando en un despacho".