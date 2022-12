Albert Rivera justifica el apoyo de Ciudadanos a la investidura de Susana Díaz en Andalucía. Asegura que el PSOE ha firmado su pacto anticorrupción sin excepciones, incluida una cláusula sobre Chaves y Griñán, según ha explicado en 'Al Rojo Vivo'. "Si se produce un archivo, no hay tema. Y si en los próximos días continúa la imputación, dimisión, eso lo ha dicho Susana Díaz y lo ha firmado, yo creo que está conseguido", ha explicado.

"La cláusula de Chaves se ha concretado, Díaz reconoce que está imputado"

Rivera ha defendido que mientras que el PSOE de Andalucía "pedía apoyos", su formación fue "la única en poner condiciones" y ello ha llevado a una situación en la que "la cláusula de Chaves se ha concretado y Susana Díaz ha reconocido que está imputado". En este sentido, ha insistido en que "los andaluces quieren cambios de regeneración democrática". Además, ha añadido, acerca de los aforamientos que van a "modificar el estatuto en Andalucía" y que en Madrid también lo quieren".



El presidente de Ciudadanos dice que las mismas condiciones son para el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y que Cristina Cifuentes ya he ha trasladado verbalmente que va a suscribir ese decálogo. "Cifuentes, en reunión con Ignacio Aguado, se ha comprometido a aceptar nuestras propuestas", ha detallado.



Durante unos minutos, Rivera y Juanma Moreno han coincidido y Rivera le ha dicho que "el PP afirmó que quería las Alcaldías a cambio del apoyo de la Junta" pero ellos, sin embargo, no. Asimismo, ha subrayado que "hay que poner por delante de los partidos políticos a España y a los Españoles" y que "no se puede estar en el sofá de casa o en una esquina del Parlamento sin proponer".