Albert Rivera, presidente de Ciutadans, ha hablado en directo con 'Al Rojo Vivo' desde el Parlament catalán. Preguntado por las afirmaciones de García-Margallo acerca de la supresión de la autonomía de Cataluña, ha respondido que "no se pueden matar moscas a cañonazos". En este sentido, ha justificado que "hay mecanismos suficientes para que no tengamos que pagar todos los catalanes lo que hace mal Mas o Junqueras, no podemos pagar porque la autonomía de Cataluña es de todos. Se trata de una medida que está en la Constitución, pero no se debería llegar a ello".

"PP y PSOE han mirado hacia otro lado en el caso Pujol"

La situación en Cataluña podría llevar a unas elecciones anticipadas, realidad que Albert Rivera ve próxima: "No queda otra". Asimismo, Rivera subraya que "el verdadero motivo por el que Mas se plantea adelantar las elecciones es una comisión de investigación que pondría el caso a Convergència. Ahora Pujol y compañía se plantean una situación de susto o muerte".

Rivera ha denunciado que "la corrupción está haciendo que Convergència se esté deshaciendo como un azucarillo" y que "desde el Govern piensan que es mejor convocar ahora elecciones y antes lo decían".

El presidente de Ciutadans ve crucial el papel de Pujol en este asunto: "Es el capo de una banda dentro de la que ha estado Artur Mas, que ha sido consejero de sus Gobiernos. Pujol tiene información de los Ejecutivos de toda España, del PP y del PSOE". También ha instado a que se deje "de tomar el pelo a todos los españoles".