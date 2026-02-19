Alán Barroso señala algo del acto de Rufián que hacía tiempo que no veía en la izquierda: "El brillo en los ojos y la ilusión de mucha gente"

El politólogo Alán Barroso comenta las sensaciones que le produjo el acto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado (Más Madrid) en la Sala Galileo de Madrid, en la que estuvo presente. En el vídeo, los detalles.

El acto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado (Más Madrid) en la Sala Galileo de Madrid fue un lleno absoluto, y el mensaje claro, aunque complicado: ganar a Vox, provincia por provincia. Para ello, se debe presentar en cada provincia un solo partido de izquierdas: "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentemos por el mismo sitio compitiendo por migajas?", clamaba.

Por ello, el de ERC pedía a los partidos de izquierda hacer "un acto de generosidad inédito" y decidir "quién va a dar el paso de renunciar".

Algunos analistas como Elizabeth Duval no ven viable ese plan, sin embargo, el politólogo Alán Barroso destaca algo importante en todo esto: "Yo creo que sí hay intereses compartidos, que no es imposible aunar intereses de una persona de clase trabajadora de Móstoles con una persona de clase trabajadora de Santa Coloma de Gramanet. A los dos les interesa, seguramente, que se suba al salario mínimo, que se haga algo con la vivienda... Más aún, como decíamos, con lo que hay enfrente, con el riesgo de retrocesos de derechos que afectan de la misma manera".

Pero lo importante, confiesa Barroso, que estuvo presente en esa Sala Galileo: "Vi una cosa que hacía mucho tiempo que no se veía en ese espacio político y es que logré atisbar ilusión y brillo en los ojos de la gente".