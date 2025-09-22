Alán Barroso, sobre las pulseras antimaltrato: "Si se demuestra que estas empresas han fallado de forma sistemática, no entiendo que sigan contratadas"

El politólogo ha destacado que es importante que se conozcan datos oficiales sobre lo ocurrido para saber hasta "dónde llega el escándalo" y aclarar si se trata de un fallo sistemático o algo puntual.

El politólogo ha indicado que en este asunto hay dos responsabilidades. Por un lado, el de las empresas que se dedican a prestar este servicio. "Si se demuestra que han estado fallando en su labor de manera sistemática, no entiendo que sigan contratadas", ha reconocido.

Por otro lado, ha aclarado que también está la responsabilidad política, recordando que fallar en este asunto es algo grave porque hay gente que "literalmente se juega la vida" y su tranquilidad. "Si se conocían los fallos, la responsabilidad política es evidente", ha recalcado.

De esta forma, ha reiterado la importancia de que se conozcan los datos oficiales para así evitar que "la gente se los invente" y existan especulaciones.