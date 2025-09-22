Alan Barroso, tras las palabras de Martínez-Almeida sobre Gaza: "Se les está cayendo la cara de vergüenza en tiempo récord"

El politólogo Alán Barroso reacciona a las nuevas declaraciones que el alcalde de Madrid (PP), José Luis Martínez Almeida, ha vuelto a decir sobre la situación de Gaza. En el vídeo, su análisis.

El politólogo Alán Barroso reacciona a las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha vuelto a pronunciarse en 'Espejo Público' sobre la situación de Gaza. Así, tal como podemos ver en este vídeo, el dirigente de la capital asegura que lo de Palestina e Israel es una guerra y que si queremos que haya una solución para Gaza, hay que "sacar de la ecuación a Hamás".

"Lo de Ucrania y Rusia sí es una guerra, en la que además Occidente se ha volcado con Ucrania y se le han dado miles de millones y se les ha ayudado a que se defiendan y protejan, hay una ejército regular luchando contra otro, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en Palestina, donde hay un arrase. Y creo que hace falta repetirlo", asegura Barroso.

Porque "quien te habla de guerra es porque interesadamente intenta colarte la opinión de que 'es Israel defendiéndose'. Que no, que salgan de ahí de una maldita vez", añade el politólogo aludiendo a las posiciones que está teniendo el PP sobre esto y recordando cómo Martínez-Almeida aseguraba la semana pasada que esto no era un genocidio y ahora sale a decir que la "cuestión semántica" no es importante.

"Pero hace una semana para él eso sí era importante y por eso negaba el genocidio. Se les está cayendo la cara de vergüenza en tiempo récord. Imaginad lo que van a cambiar en dos-tres años cuando sea imposible justificar las posiciones que tuvieron", concluye Barroso. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.