Alán Barroso analiza el encuentro de Trump con los líderes internacionales: "Su actitud paternalista es lamentable"

El politólogo Alán Barroso valora el particular besamanos que se vivió este lunes, en la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij, por el acuerdo entre Hamás e Israel, entre el presidente de los EEUU y algunos de los máximos dirigentes internacionales. En el vídeo, los detalles.

Sin duda, Donald Trump ha sido el anfitrión de la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij por el acuerdo entre Hamás e Israel para el alto el fuego en Gaza, y como si de un besamanos se tratara ha saludado a todos los líderes internacionales allí presentes y a todos y a todas les ha dicho algunas palabras, sirviendo así este acto para aumentar su ego.

"Es lamentable lo que hemos visto, estamos en el contexto de un genocidio y lo que hemos visto parecía más bien una entrega de los Óscar, y no una situación dramática donde ha habido decenas de miles de personas".

Y también, subraya Barroso, es lamentable por "esa actitud paternalista o de profesor de escuela como pasando lista, yendo uno por uno de representantes que se supone que son soberanos y que estaban tranquilamente quietos, también Pedro Sánchez, esperando a que dijeran su nombre y a que le diera su recado y chiste correspondiente". Y remata: ¡Pero qué basura es esta desde la perspectiva de una mínima soberanía!".

