Ahora

"Los PGE darían estabilidad"

Aitor Esteban ve "difícil" que el Gobierno agote la legislatura: "Tengo mis dudas, sin Presupuestos es muy complicado"

¿Qué ha dicho? El presidente del PNV asegura en Al Rojo Vivo tener "dudas" sobre la capacidad del Gobierno de aprobar los PGE, ya que "hay fuerzas políticas que tienen los colmillos más afilados para la confrontación que para el diálogo".

aitor esteban
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La derrota cosechada por el Gobierno este miércoles en la votación de la reducción de la jornada laboral vuelve a cuestionar la continuidad de la legislatura. De nuevo, el 'bloque' formado por las derechas de Partido Popular, Vox y Junts volvió a tumbar una de las medidas estrella del Ejecutivo, demostrando que PSOE y Sumar no disponen de una mayoría consistente para aprobar leyes.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha analizado la situación del Gobierno en Al Rojo Vivo y ha asegurado que "es difícil decir si la legislatura va a aguantar hasta el final".

"Unos Presupuestos darían estabilidad, pero tengo mis dudas de que pueda haberlos", ha añadido el dirigente vasco, que cree que "sin esos Presupuestos es muy complicado" que Sánchez pueda aguantar hasta 2027.

Respecto a la votación de la jornada laboral, Esteban ha afirmado que el texto presentado por Yolanda Díaz "no es el que debería salir", ya que "hay que adaptar la reducción para determinados tipos de empresas en función de su tamaño".

No obstante, ha recalcado la importancia del diálogo para buscar acuerdos con el Gobierno, algo que, denuncia, no hacen PP y Vox. "Hay fuerzas políticas que tienen los colmillos más afilados para la confrontación que para el diálogo, nosotros estamos para hacer política", ha aseverado Aitor Esteban para concluir.

Las 6 de laSexta

  1. La inspectora de Hacienda que investigó al novio de Ayuso, ante la jueza: "Como tenía muchos beneficios, hizo facturas falsas"
  2. El FBI pide la colaboración ciudadana para dar con el asesino del activista 'trumpista' Charlie Kirk
  3. Polonia pide una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
  4. Ángel Víctor Torres admite estar "molesto" por el 'no' a la reducción de la jornada laboral: "Que la ciudadanía saque sus conclusiones"
  5. Los audios que demuestran que Pradas sí dio órdenes sobre la alerta del día de la DANA, pese a haberlo negado ante la jueza
  6. El 84% de las chicas adolescentes de entre 12 y 16 años temen que se use su imagen para crear contenido sexual falso con IA