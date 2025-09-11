Aitor Esteban ve "difícil" que el Gobierno agote la legislatura: "Tengo mis dudas, sin Presupuestos es muy complicado"

¿Qué ha dicho? El presidente del PNV asegura en Al Rojo Vivo tener "dudas" sobre la capacidad del Gobierno de aprobar los PGE, ya que "hay fuerzas políticas que tienen los colmillos más afilados para la confrontación que para el diálogo".

La reciente derrota del Gobierno en la votación sobre la reducción de la jornada laboral pone en duda la continuidad de la legislatura, evidenciando la falta de una mayoría sólida por parte de PSOE y Sumar para aprobar leyes. Aitor Esteban, presidente del PNV, ha expresado sus dudas sobre la estabilidad del Gobierno sin unos Presupuestos, esenciales para que Sánchez pueda mantenerse hasta 2027. Esteban critica el texto presentado por Yolanda Díaz, abogando por adaptaciones según el tamaño de las empresas. Además, destaca la importancia del diálogo para buscar acuerdos, criticando la actitud confrontativa de PP y Vox.

La derrota cosechada por el Gobierno este miércoles en la votación de la reducción de la jornada laboral vuelve a cuestionar la continuidad de la legislatura. De nuevo, el 'bloque' formado por las derechas de Partido Popular, Vox y Junts volvió a tumbar una de las medidas estrella del Ejecutivo, demostrando que PSOE y Sumar no disponen de una mayoría consistente para aprobar leyes.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha analizado la situación del Gobierno en Al Rojo Vivo y ha asegurado que "es difícil decir si la legislatura va a aguantar hasta el final".

"Unos Presupuestos darían estabilidad, pero tengo mis dudas de que pueda haberlos", ha añadido el dirigente vasco, que cree que "sin esos Presupuestos es muy complicado" que Sánchez pueda aguantar hasta 2027.

Respecto a la votación de la jornada laboral, Esteban ha afirmado que el texto presentado por Yolanda Díaz "no es el que debería salir", ya que "hay que adaptar la reducción para determinados tipos de empresas en función de su tamaño".

No obstante, ha recalcado la importancia del diálogo para buscar acuerdos con el Gobierno, algo que, denuncia, no hacen PP y Vox. "Hay fuerzas políticas que tienen los colmillos más afilados para la confrontación que para el diálogo, nosotros estamos para hacer política", ha aseverado Aitor Esteban para concluir.