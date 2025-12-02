Ainhoa Martínez reacciona a las declaraciones de Sánchez sobre Junts: "Es una estrategia de cortejo, por momentos, de sumisión"

La periodista ha analizado las palabras del presidente del Gobierno sobre la ruptura con Junts, destacando que cree que será difícil que recuperen su apoyo hasta que Puigdemont "tenga la amnistía y pueda volver a casa".

Pedro Sánchez ha admitido la difícil situación que atraviesa su relación con Junts, asumiendo que se han producido "incumplimientos" en lo pactado con el partido independentista.

El presidente del Gobierno ha trasladado su voluntad de recomponer la relación, insistiendo en que "la mano está tendida" y en que su intención es agotar la legislatura. "Yo asumo los incumplimientos, asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts", ha reconocido.

Ainhoa Martínez ha reaccionado en Al Rojo Vivo a estas declaraciones, destacando que es una "estrategia de cortejo", por momentos, "de sumisión", indicando que reconoce esos "incumplimientos" una y otra vez.

Además, ha destacado que ahora sí que habla de que se toma muy en serio la ruptura, algo que ha recordado que no hizo en un primer momento. "Intenta establecer puentes con una formación con la que hoy por hoy están rotos", ha señalado.

La periodista ha explicado que solo mantiene una salvedad, que es que Sánchez ha indicado que no ha hablado con Puigdemont y que no está cerca de producirse una fotografía conjunta.

Pese a todo, ella cree que es "difícil" recuperar la relación con Junts "hasta que Puigdemont tenga la amnistía y pueda volver a casa".

