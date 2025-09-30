Ainhoa Martínez defiende a Pradales tras el 'pim pam pum' de Ayuso: "Cuidado con banalizar el terrorismo de ETA"

La periodista Ainhoa Martínez reacciona a la última polémica de la presidenta madrileña, que ha acusado al lehendakari de haberla amenazado usando una vieja consigna que se proclamaba antaño en el entorno de ETA: "Pim, pam, pum". En el vídeo, los detalles.

En el Día de la Patria Vasca, Immanol Pradales, haciendo una clara alusión a cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid se levantó de la Conferencia de Presidentes y se salió de la sala cuando él comenzó a hablar en euskera, dijo lo siguiente: "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun", es decir, "Ayuso escucha, Euskadi es vasca" o incluso en una traducción más libre "Euskadi habla vasco".

Unas palabras que Ayuso ha manipulado inventándose una amenaza que se pronunciaba hace años en el entorno de ETA, y así lo aseguró en una entrevista en Telecinco: "El lehendakari [...] me mandó un recado un tanto preocupante, porque lo de 'Ayuso entzun, pim, pam, pum', que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante".

Por su parte, el lehendakari respondía a estas declaraciones de la siguiente forma: "Si le incomodó (que hablara de ella en euskera), lo siento, pero en política no todo vale", subraya Pradales indignado con "cómo manipulan burdamente" sus palabras y "cómo se banaliza el uso de la violencia y a ETA".

Una respuesta que aplaudía en Al Rojo Vivo la periodista Ainhoa Martínez, de 'ABC': "Impecable el lehendakari con algo a lo que no estamos acostumbrados, que es que alguien diga que si algo ha incomodado que lo siente". Pero sobre todo, tal como añade Antonio García Ferreras, mandando el mensaje más importante de todos que es el de "no banalicemos la violencia de ETA".

"Referirse de esa forma velada a lo que se decía antaño... No hay ningún ánimo de amenazar en las palabras de Pradales en ese acto, y cuidado con banalizar el terrorismo de ETA porque este país ha sufrido durante muchos años su zarpazo", afirma Martínez.

Además, y nivel político, señala la periodista que de todo esto, "lo que trasciende es esa pugna y ese ataque que hay desde el PP al PNV, vemos cómo se han roto todos los puentes con un socio que en Madrid para Alberto Núñez Feijóo debería ser decisivo si quiere prescindir de Vox en las próxima legislatura si consigue una mayoría suficiente para gobernar". En el vídeo podemos ver al completo su exposición.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.