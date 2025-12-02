Ainhoa Martínez asegura que las denuncias de las mujeres contra Salazar ponen "los pelos de punta": "Para el PSOE, esto es más grave que lo de Ábalos"

La periodista Ainhoa Martínez critica en este vídeo la actitud y respuesta del PSOE con respecto a las denuncias de exempleadas contra el que fuera secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa, Paco Salazar, en las que le acusan de acosar a mujeres "muy jóvenes".

'elDiario.es' ha detallado el contenido de las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar (PSOE) y ha contado con el testimonio de una de las denunciantes: "Si te agachabas a coger algo del suelo, te decía que te agacharas otra vez para demostrar lo flexible que eras". La periodista Ainhoa Martínez, de 'ABC', asiente que estas denuncias ponen "los pelos de punta": "El relato es terrorífico".

Varias exempleadas han denunciado al que fuera secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa, Paco Salazar, en las que le acusan de acosar a mujeres "muy jóvenes".

"¿Alguien se imagina tener que ir a trabajar todos los días en estas condiciones?", critica Martínez. Porque de lo que se aprovechaba Salazar, explica la periodista, es de la influencia que tenía sobre el presidente; y se jactaba de acabar con las carreras de aquellas que no entraban por aro que él las imponía".

Por ello, asegura tajante Martínez que "el PSOE está en una situación bochornosa" y está lanzando un mensaje "lamentable" para las mujeres: "Me parece mucho más grave esto que lo de Ábalos y Koldo, porque va al núcleo del Gobierno socialista que era un aliado para las mujeres", finaliza.

