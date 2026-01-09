Agricultores reciben el acuerdo entre la UE y Mercosur con luces y sombras

Desde las organizaciones agrarias, como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), han expresado tras conocer este viernes la noticia que hay dos caras de una misma moneda.

Los Veintisiete han dado este viernes luz verde a la polémica firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), en una decisión por mayoría que se formalizará en las próximas horas mediante procedimiento escrito. Esta negociación llegaría a los agricultores como una buena y mala noticia.

Desde las organizaciones agrarias, como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), han expresado que hay dos caras de una misma moneda en un contexto marcado por las luces y las sombras.

Por un lado, este acuerdo sería positivo en cuanto al libre comercio para productos españoles como el vino y el aceite. De esta manera, España podría exportar diferentes artículos sin aranceles.

Sin embargo, también existe una parte negativa para los agricultores: hay productos que entrarían desde Latinoamérica y serían mucho más baratos que los que se producen ahora en España. Entre estos artículos destacan la carne de vacuno, el arroz y el maíz.

El visto bueno de los Estados miembro, pese al rechazo de países como Francia y Hungría, se ha producido en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas después de que en la misma sesión se aprobaran primero formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo.

Una vez concluya el procedimiento escrito a las 17:00 horas de este mismo viernes, se hará oficial el mandato que permitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, firmar el acuerdo de asociación y el tratado de libre comercio con los socios del Cono Sur.

