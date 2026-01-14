Afra Blanco, tajate contra Ayuso por su defensa a Julio Iglesias: "Sus palabras revelan una jerarquía moral absolutamente detestable"

Afra Blanco reacciona a la férrea defensa que ha realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid hacia Julio Iglesias tras conocer las denuncias por presuntas agresiones sexuales presentadas por dos extrabajadoras. En el vídeo, los detalles.

Después de conocer todo el escándalo acerca de Julio Iglesias: dos extrabajadoras le han denunciado por presuntos abusos sexuales, la sindicalista Afra Blanco quiere dar las gracias a las mujeres denunciantes por su "valentía".

También a los compañeros de 'elDiario.es' por su trabajo, ya que han sido ellos quienes, junto con Univisión, han realizado una exhaustiva investigación de tres años revelando el abuso de poder sistematizado que vivían ambas trabajadoras en las mansiones que el cantante tiene en Bahamas y Punta Cana.

Pero también quiere criticar las palabras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, usó para defender a fe ciega al cantante: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

"Es lamentable, vergonzosa y miserable la estrategia de Ayuso y sus acólitos. Porque sus palabras revelan una jerarquía moral absolutamente detestable. Lo que le está diciendo a las mujeres y también a los hombres es que para ella pesa más el prestigio que la verdad, que pesa más la fama que el dolor, y que pesa más el poder que la prueba", asegura Blanco. "Y esto es detestable", remata.