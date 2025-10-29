Afra Blanco señala por qué Feijóo no aparta a Mazón: "El PP todo lo gestiona igual, con una carencia absoluta de empatía. Se la bufa"

La sindicalista Afra Blanco analiza por qué el PP sigue sosteniendo a Mazón, después de todas sus mentiras y de su pésima gestión el día de la DANA, en el día en que se cumple un año de la tragedia. En el vídeo, los detalles.

¿Por qué no es capaz Alberto Núñez Feijóo y el PP de apartar a Carlos Mazón? "No pueden destituirle, pero sí podrían actuar de una forma más contundente, desmarcarse de una forma más clara", señala Antonio García Ferreras, dirgiéndose a los analistas de la mesa de 'Al Rojo Vivo' en el día en que se cumple un año de la DANA, la peor tragedia que ha vivido Valencia en su historia reciente.

La sindicalista Afra Blanco responde a una forma muy clara: "Porque todo lo gestionan igual. El PP todo lo gestiona igual: con una carencia absoluta de empatía. Lo vimos con el 11M, con la tragedia del metro de Valencia, con el Yak-42, con los incendios de Castilla y León... y lo estamos viendo en Andalucía [con la crisis de los cribados]. Porque se la bufa, les da exactamente igual la empatía y el respeto por la verdad hacia la gente".

En este caso concreto, vemos cómo "el maltrato de Mazón hacia su pueblo es más que evidente", subraya Blanco. "Mientras que todos empatizamos y estamos con el pueblo de Valencia, este desgraciado está bajo el aplauso de todos los que le sostienen", añade señalando al lamentable aplausoque ha recibido Mazón, de casi un minuto, de su Govern tras su declaración institucional en el aniversario de la DANA. Incluso, después de sus tantas mentiras y de las miles de versiones que ha dado sobre lo que hizo ese fatídico 29 de octubre de hace ya un año.

El vídeo podemos ver al completo la crítica de Afra Blanco.