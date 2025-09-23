Afra Blanco, sobre el fallo de las pulseras antimaltrato: "Se necesita investigación, claridad y verdad en la palabra"

La sindicalista ha reaccionado en Al Rojo Vivo al fallo de las pulseras antimaltrato, reconociendo que es un tema que le tiene preocupada. "Es necesaria la actuación y trasladar tranquilidad a las víctimas", ha indicado.

Afra Blanco ha reaccionado al fallo de las pulseras antimaltrato y a las explicaciones que se han dado hasta ahora sobre este error, reconociendo que es un tema que le tiene preocupada.

La sindicalista ha indicado que, precisamente, por esas mujeres que necesitan que esas pulseras funcionen, es necesaria "la investigación la claridad y la verdad en la palabra".

"Se tiene que aclarar si esas pulseras no están a la altura y han abierto una brecha", ha destacado, dejando claro que es necesaria la actuación para trasladar tranquilidad a las víctimas.

Por su parte, Antonio García Ferreras ha confesado que, de momento, lo que nota es "confusión", destacando que las explicaciones que se han dado hasta ahora no han sido lo suficientemente "claras y sólidas".