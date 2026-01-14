Afra Blanco, sobre las denuncias a Julio Iglesias: "¿Para qué coño un empleador tiene que conocer si su trabajadora tiene clamidia?"

"¿Por qué se está defendiendo a este tipejo?, ¿por qué tenemos líderes políticos defendiendo la frivolidad y las miserias del ser humanos?", estalla Afra Blanco tras la defensa de Ayuso y Almeida a Julio Iglesias.

En una publicación en redes sociales tras las denuncias de dos extrabajadoras de Julio Iglesias al cantante, Ayuso menciona que "las mujeres violadas están en Irán" para, después, escribir que Madrid jamás contribuirá al "desprestigio (...) del cantante más universal". Para ella la víctima es Iglesias por el "desprestigio" y no las víctimas de sus presuntos abusos sexuales. Almeida no ve motivos para retirarle la medalla de Oro de Madrid: "También nos pidieron que se le retiraran los honores a Plácido Domingo y tampoco lo hicimos".

Tras ver la defensa de la presidenta madrileña y el alcalde de Madrid a Julio Iglesias, Afra Blanco explota en este vídeo: "Me da tanto asco la gente que usa la excusa de la presunción de inocencia, ¿no es capaz de ver la responsabilidad ética que ya se puede exigir?". "Para que coño un empleador necesita saber si su trabajadora tiene clamidia", pregunta rotunda la sindicalista en referencia a los informes ginecológicos que el propio cantante obligaba a hacer a sus trabajadoras.

"¿Para qué coño un empleador tiene conocer si su trabajadora tiene enfermedades de transmisión sexual?", insiste Afra Blanco, que responde: "¿Qué narices es esto de decirle a las trabajadores por qué no se iban o por qué no decían que no?". "La pregunta no es esa, sino ¿por qué se está defendiendo a este tipejo?, ¿por qué tenemos a líderesas políticas y líderes políticos defendiendo la frivolidad y las miserias del ser humanos?", concluye rotunda Afra Blanco.

