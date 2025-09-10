La advertencia de Alán Barroso sobre el caso de García Ortiz: "Esto desde el primer momento se construye para hacer dimitir al fiscal general"

El politólogo Alán Barroso quiere recordar en este vídeo de dónde viene todo el caso del fiscal general del Estado: un pelotazo de 2 millones de euros por la venta de mascarillas de una persona que resulta ser la pareja de Ayuso.

Tras abrir el juez Ángel Hurtado juicio oral a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, el politólogo Alán Barroso quiere poner las cartas sobre la mesa y recordar de dónde viene todo esto.

"Todo empieza con un pelotazo de 2 millones de euros de venta de mascarillas de una persona que resulta ser la pareja de Isabel Díaz Ayuso [Alberto González Amador] y que, desde el gabinete de la presidencia de la Comunidad de Madrid, se difunde una falsedad que acaba en un medio de comunicación. Y lo que hace Fiscalía es defender a los suyos [y desmentir ese bulo]", explica Barroso.

Ese bulo era que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un acuerdo con la pareja de Ayuso por dos presuntos fiscales, cuando había sido la defensa de González Amador. Además, la defensa admitía los delitos fiscales de su cliente.

Y tras esto, recuerda Barroso, se acusa al fiscal de haber filtrado ese correo y, por ende, de revelación de secretos. Sin embargo, tal como advierte, periodistas de 'El País' y de laSexta declararon ante el juez alegando que tenían ese correo antes que la propia Fiscalía. Pero el juez no creyó el testimonio de los periodistas.

"Y a partir de ahí", señala el politólogo, una vez conocido de dónde viene todo, "ya podemos empezar a discutir si el fiscal general del Estado tendría que dimitir porque esté imputado...". Pero si se consiguiese que el fiscal dimita, "sería la constatación de que este plan [del PP] ha funcionado perfectamente", subraya Barroso.

Esto es, explica con ironía: "¿Qué tienes que hacer para cargarte a un fiscal general del Estado? Tienes que difundir una falsedad para que, cuando sea desmentida según el trabajo que ha hecho los periodistas, entonces el fiscal se lo coma, y tiene que dimitir incluso antes de que sea juzgado". "Esto, desde el primer momento, se construye con la intencionalidad de hacer dimitir a un fiscal general y hacer daño el Gobierno", concluye Barroso. En el vídeo podemos ver al completo la intervención del politólogo.