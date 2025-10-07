Adelante Andalucía denuncia a la consejera de Salud por los retrasos en la mamografía: "Es un problema estructural del PP, del desmantelamiento de la sanidad"

Antonio García Ferreras entrevista en 'Al Rojo Vivo' al portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que insiste en que lo ocurrido en el retraso en los cribados del cáncer de mama en la región es consecuencia de un problema estructural de las políticas del PP.

"Se han pasado todas las líneas rojas", afirma contundente José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, en una entrevista en 'Al Rojo Vivo', con motivo de los retrasos de los cribados en el cáncer de mama (mamografías) que se han producido en la región. De hecho, minutos antes de esta intervención, la asociación Amama denunciaba que ya había "varias mujeres muertas por retrasos" en las mamografías.

"Hasta ahora el cáncer era algo que estaba fuera de la política y así tenía que ser, un consenso social que ha roto el Gobierno de Moreno Bonilla", añade García, informando que su formación ha presentado una denuncia penal en la Fiscalía del Tribunal de Justicia Superior de Andalucía.

Una denuncia que va contra las dos consejeras de Salud (a la actual, Rocío Hernández, y a la anterior, que es actualmente consejera de Medio Ambiente), contra la gerente del Servicio Andaluz de Salud y contra la viceconsejera de Salud: "Creemos que hay indicios de tres posibles delitos: lesión y homicidio por imprudencia y dejación de funciones por servicio público", detalla García.

Por otro lado, critica también la falta de sensibilidad y empatía de todo el Gobierno de la región, no solo -dice- de la consejera de Salud: "Lo más grave que se ha dicho en estos días lo ha pronunciado Moreno Bonilla, cuando dijo eso de que no avisaban a las mujeres para no generarles ansiedad. Ese paternalismo machista... Es una auténtica barbaridad", asegura contundente García: "Estamos hablando de una posible sospecha de cáncer".

Por tanto, insiste el político en que esa "falta de sensibilidad es de todo el Gobierno del PP" y responde a por qué no cesa Moreno Bonilla a la consejera de Salud: "Llevan ya tres diferentes desde que es presidente de la Junta, por tanto ya no es un problema de la consejería de Salud, sino un problema estructural de la política del PP".

Insiste en que esto que ha pasado "no es un error", sino consecuencia de un plan, "del plan del desmantelamiento de la sanidad pública en Andalucía". Porque cuando hay un retraso, argumenta García, la mujer que tiene dinero se va a la sanidad privada, "porque si no tiene dinero, a lo mejor se muere".

"Desde que gobierna Moreno Bonilla [desde el año 2019] se han dado 3.700 millones de euros directamente a la sanidad privada, que el PSOE lo hizo antes (inventó los conciertos sanitarios), esto no es un problema de PP y PSOE, sino de que se están cargando la sanidad", afirma el portavoz de esta formación política, insistiendo en que ese es el motivo por el que el presidente no cesa a la consejera.

"Tiene miedo", remata, "de que llegue un cuarto o una cuarta consejera de Salud y que tampoco arregle la situación, porque el problema es estructural y el responsable es él". En el vídeo podemos ver al completo esta entrevista.

