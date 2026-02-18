El abogado de la víctima del exjefe de Policía relata el miedo a denunciar: "Si a mi me pasa algo, sigue hasta el final"

Los detalles El abogado confirma que, tras el episodio del 23 de abril, se produjeron nuevos y reiterados intentos de contacto por parte del DAO: "Sí, le estuvo llamando insistentemente desde su teléfono personal, desde el teléfono oficial y desde otros números".

El abogado Jorge Piedrafita describe el terror permanente en el que continúa viviendo la denunciante del exDAO de la Policía Nacional, sometida —según explica— a un profundo miedo y a una intensa presión. Piedrafita retoma unas palabras que la funcionaria le ha dicho y que, asegura, tiene grabadas: "Por favor, si a mí me pasa algo, sigue adelante y que esto llegue hasta el final". La denunciante teme seriamente por su integridad física.

El letrado subraya además que en ningún momento la víctima trasladó lo que estaba viviendo a ningún compañero del cuerpo, precisamente porque se encontraba aterrada.

En relación con los hechos ocurridos el 23 de abril de 2025, cuando la mujer se encontraba prestando servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada, esta habría recibido "múltiples llamadas telefónicas" de González, "requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria".

El abogado Jorge Piedrafita confirma que, tras ese episodio, se produjeron nuevos y reiterados intentos de contacto por parte del DAO: "Sí, le estuvo llamando insistentemente desde su teléfono personal, desde el teléfono oficial y desde otros números. A través de Óscar San Juan intentó contactar con ella por todos los medios con el objetivo de coaccionarla y disuadirla de presentar la denuncia. Posteriormente, esos contactos derivaron en ofrecerle qué quería a cambio de su silencio".

Tras la interposición de la denuncia, la comunicación se ha cortado por completo. "Sí —explica—, porque desde julio se encuentra de baja. La única comunicación que mantiene es con el servicio médico cuando presenta los partes, pero no acude a trabajar. Tiene todos los teléfonos bloqueados y está totalmente desvinculada de la Dirección General de la Policía para poder recuperarse y sentirse protegida".

