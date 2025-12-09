La abogada Alejandra Jacinto califica de "bochornoso" que dos exaltos cargos de Ayuso no hayan ido a declarar: "Es incomprensible"

La abogada de los familiares de las víctimas de las residencias en Madrid ha indicado que no entienden cómo es posible que casi seis años después "no sean capaces de citar a los máximos responsables" de los protocolos de la vergüenza.

Carlos Mur y Pablo Busca, exaltos cargos de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, no se han personado este martes en los juzgados por los llamados 'protocolos de la vergüenza'. Cinco años después y tras dos intentos fallidos, iban a declarar por primera vez como imputados por el caso residencias.

Alejandra Jacinto, abogada de los familiares de las víctimas de las residencias en Madrid, ha reaccionado a estas ausencias señalando que le parece "absolutamente bochornoso". "Genera una desolación en todos los familiares", ha confesado.

De esta forma, ha reconocido que es "insoportable" ver cómo casi seis años después no son capaces de citar a declarar a los máximos responsables de los protocolos de la vergüenza.

"Nosotros vamos a solicitar que el juzgado tome todos los medios posibles y, si hace falta, que les pongan en busca y captura", ha asegurado, recalcando que es "incomprensible" que Carlos Mur siga siendo capaz de "eludir la acción de la Justicia" de esta manera.

"Es una burla para las víctimas", ha lamentado, indicando que está convencida de que al final les van a encontrar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.