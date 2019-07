Los retrasos y contratiempos en nuestros vuelos suelen traducirse en dos factores: tiempo y dinero. Ese "delayed" -retrasado- que en ocasiones leemos en las pantallas de los aeropuertos nos da derecho a asistencia.

Deben cubrir mis necesidades de comida y bebida durante ese retraso y facilitarme, por ejemplo, al menos dos llamadas, pero todo depende de la distancia que vayamos a cubrir con nuestro vuelo y el tiempo de retraso en la salida.

Si nuestro vuelo se retrasa más de cinco horas puedo incluso optar por no volar. En ese caso tendrán que reembolsarme el coste íntegro de mi billete en un plazo máximo de siete días.

¿Pero qué ocurre si no hay retraso y nuestro vuelo despega en el horario previsto pero llega con retraso a su destino? A partir de las tres horas exactas de retraso con respecto a la hora fijada puedo reclamar una compensación económica salvo que la aerolínea demuestre que el retraso se ha debido a una circunstancia ajena a la compañía.

En caso de cancelación del vuelo, siempre y cuando no me hayan avisado con al menos 14 días de antelación, surgen dos opciones: o me reubican en otro vuelo que me lleve a mi destino lo antes posible o me reembolsan la cuantía íntegra del billete. Además, tendrán que compensarme económicamente con una indemnización salvo que la cancelación se deba a circunstancias externas.

¿Y si hay overbooking? El exceso de pasaje en un vuelo es una práctica legal sobre la que se puede reclamar, por lo que conviene guardar siempre todos los tickets y tarjetas de embarque de nuestro vuelo. En cualquier caso, si tengo que pernoctar por culpa de ese overbooking, la aerolínea debe hacerse cargo del hotel y las dietas.

Las escalas también pueden traernos más de un quebradero de cabeza. Si pierdo mi vuelo de enlace por el retraso del vuelo anterior me quedaré sin indemnización si la compañía aérea no es la misma. Por eso conviene intentar que los vuelos de escala sean siempre con la misma aerolínea.

¿Y si entre tanto vuelo me pierden el equipaje? En ese caso, la aerolínea tiene que pagarme un bonus o reembolsarme lo que me cueste cubrir los gastos de primera necesidad (higiene, ropa interior...) Si pasan 21 días y mi maleta sigue sin aparecer, el equipaje se da por perdido, incluso aunque se encuentre. Pueden indemnizarme hasta un máximo de 1.300 euros por maleta.

Este vídeo de laSexta Xplica detalla los derechos de los viajeros y te ayuda a saber cómo y cuándo reclamar cuando nuestro viaje no ocurre en los tiempos previstos.