¿Por qué el hielo manda en el planeta? Pues porque es un refrigerador natural (refleja la radiación solar de vuelta al espacio). Además, el deshielo hace que suba el nivel del mar aún más. Ahora mismo, finales de agosto 2019, hay aproximadamente la mitad de volumen de hielo de lo que deberíamos tener a estas alturas (aprox. 5000 km3) ¡¡ El valor más bajo en estas fechas jamás registrado!!.

Sube el nivel del mar

Y eso hace que suba todavía más el nivel del mar. Si ahora mismo sube 3 mm al año, el deshielo de los polos puede duplicar ese aumento. En 2100 podría subir más de 60 centímetros en vez de 30. Pero no hace falta hablar de futuro. Ya hay ciudades que literalmente, se hunden. Como Yakarta. Por eso Indonesia va a cambiar su capital a borneo.

La Tierra se quema

El deshielo no es nuestro único problema. La Tierra se está quemando. No es de extrañar en el julio más seco y caluroso de la historia. Aunque realmente los incendios de Amazonas no es por lo de julio en concreto, no es por algo de sólo un mes, es porque se está deforestando y hay sequía, porque nosotros nos cargamos la Tierra directamente con nuestras manitas. Pero es que hay fuego en lugares tan remotos como siberia. Se queman los bosques, los pulmones del planeta. Además, esos incendios suponen el 35% del CO2 que se libera en un año. ¿Sabías que cada humano necesita 22 árboles durante toda su vida para poder respirar? Si los árboles mueren, imagínate quiénes se quedan sin oxígeno.

Gases de efecto invernadero

En esto también batimos récord. Lo hicimos en mayo, con más de 415,70 partículas por millón, aproximadamente un 30% más que hace 70 años. Pero seguimos contaminando. También a base de récords. El avión es de lo que más contamina. No ponemos remedio. El transporte sigue contaminando, la calefacción sigue contaminando, las prácticas agrícolas industrializadas siguen contaminando. Hasta la ONU ha pedido que no comamos tanta carne para intentar frenar un poquito la crisis climática.

Más plástico

¿Y los océanos? Existe una isla de plástico. Este material inunda los mares. Cada año mueren un millón y medio de aves, peces, ballenas y tortugas por el maldito plástico. La temperatura global del planeta ha subido un grado desde 1880 y sigue aumentando.

Y ya hemos agotado todos los recursos de la tierra que teníamos para este año. Los agotamos el 29 de julio, más pronto que nunca.

Este es nuestro planeta y hay recordar que sólo tenemos uno.