La Xunta cobrará el comedor a 20.000 escolares a partir del próximo curso

La Xunta quiere cobrar el comedor escolar a 20.000 escolares más. Los de rentas más altas pagarán 4.50 euros al día, 90 euros al mes. El problema es que para establecer quién pagará lo máximo, se tendrán en cuenta las declaraciones de la renta de años pasados.

Las AMPAs denuncian que la situación económica de los padres es tan cambiante en la actualidad, en la que cualquiera se queda en paro de un día para otro, que habrá padres que no puedan dejar a los niños en el cole a comer, porque no podrán pagar ese dinero. El problema se agrava en la zona rural, donde los niños, a mediodía, no pueden volver a casa.

Desde la Xunta aseguran que establecerán mecanismos para saber si la situación económica de los padres ha cambiado. Pero en los colegios piensan que lo que se quiere es privatizar los comedores. Alimentar a cada niño en centros con cocineros funcionarios cuesta 3,50 euros al día por niño. Se preguntan a dónde irá el euro restante.