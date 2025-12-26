VÍDEO | Un conductor ebrio que cuadriplicaba la tasa permitida arrasa con la decoración navideña de una rotonda de Vélez (Málaga)

¿Por qué es importante? El hombre de 53 años entró pasado de velocidad en la glorieta y arrampló con las luces y árboles de Navidad que allí había instalados. Junto a él iban cuatro personas.

Un conductor ebrio de 53 años ha acabado con toda la decoración de Navidad que se había instalado en una rotonda de Vélez (Málaga). Durante la madrugada de la Nochebuena ingresó en la glorieta pasado de velocidad e impactó contra los adornos, así como con varios coches que había aparcados. Lejos de parar y pedir auxilio, trató de huir de la escena, pero fue localizado pocos minutos después por la Policía que le realizó un control de alcoholemia en el que cuadriplicó la tasa máxima.

El hombre quedó encajado con su vehículo blanco entre luces y varios árboles de Navidad y mientras buscaba la manera de escapar empeoró la situación, puesto que al intentar salir agravó el destrozo que ya había cometido. En este sentido, el impacto dejó la parte delantera del coche completamente irreconocible.

Asimismo, el conductor no pensó en parar y pedir ayuda, sino que, a marcha lenta, a trompicones, y con una rueda reventada con la que bloqueaba el paso de otros coches, emprendió la huida. En el automóvil viajaban otras cuatro personas que, según los presentes, parecían de todo menos asustadas. La situación fue tan disparatada que los viandantes que se encontraban en la calle comenzaron a grabar con sus teléfonos móviles. Además, durante la fuga también causaron daños a distintos coches que estaban aparcados.

Con todo, la Policía les localizó rápidamente y les dio el alto. El hombre de 53 años que iba al volante se sometió a una prueba de alcoholemia que reveló que cuadruplicaba la tasa de máxima permitida, por lo que esa noche también recibió un regalo: una denuncia por un delito contra la seguridad vial.

