Del vestido de Jennifer Lopez que cambió Google a los vertederos de ropa en Ghana y el fin de las 'top model': 25 años de la moda

El primer cuarto de siglo XXI está llegando a su fin y, como en todos los sectores de la cultura, el mundo de la moda ha vivido una revolución: del 'fin' de las top model a las montañas de ropa usada que se acumulan en Ghana.

Jennifer Lopez fue la encargada de marcar oficialmente el inicio de siglo en el mundo de la moda. En la gala de los Grammy del año 2000 apareció ataviada con un vestido de Versace verde que, sin duda, revolucionó al público.

Literalmente, hubo tantas personas que buscaron fotografías del vestido en Google, que un año después la compañía lanzó Google Imágenes. Más tarde, la cantante homenajeó esa histórica prenda versionándola en el desfile de Versace de Primavera 2020 durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2019.​

Hablando de vestidos icónicos, la reina Letizia causó sensación en 2004 con un vestido de Lorenzo Caprile lució en la preboda de Federico y Mary de Dinamarca. Era un vestido cuyo tono carmesí se llegó a calificar como "rojo España".

Un tono que no da pie a la duda, no como el del vestido azul y negro que años después se viralizó a lo largo de todo el mundo porque, según quién lo mirase, lo llegaba a ver dorado.

Moda sostenible, a medias

En estos 25 años, las grandes firmas han empezado a crear diseños para la gente de la calle, inventando con ello el "street wear". Una de las cuestiones que más han marcado este siglo XXI es el bienestar animal. El rechazo a las pieles es generalizado y también se ha instaurado el concepto de "moda sostenible".

Aunque, pese a esa aparente concienciación sobre el medio ambiente, actualmente se compra más que nunca en plataformas conocidas como 'ultra fast fashion' que ofrecen ropa barata, de mala calidad, fabricada por personas en condiciones deplorables, y que encima también desechamos rápido.

Esa misma ropa es la que acaba amontonada en vertederos países lejanos como Ghana, Chile, Kenia, India, Haití o Pakistán que contaminan su agua y suelo.

También hemos cambiado a las top models por influencers y comenzamos el siglo dejando de exigir a las mujeres extrema delgadez. El movimiento del body positive se impuso y el cambio de paradigma se llevó consigo los desfiles de Victoria's Secret.

Sin embargo, dicen que todas las modas vuelven y, además de que la gordofobia sigue siendo una lacra, los expertos alertan de la vuelta a los cánones de los 90.

Diseñadores eternos

Los diseñadores también han cambiado. La fama de Galliano desapareció en 2011 cuando le pillaron borracho y drogado profiriendo insultos antisemitas. Luego volvió y actualmente su carrera va viento en popa.

David Delfín debutó en 2002 y parecía que tenía delante suya una prolífica carrera, pero 15 años después, un cáncer se lo llevó.

En este cuarto de siglo también nos hemos tenido que despedir de otros diseñadores eternos como Giorgio Amani, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Paco Rabanne, Vivienne Westwood o Alexander McQueen.

Al mismo tiempo, nos ha traído prendas como las 'crocs', unas zapatillas tan amadas como odiadas en este siglo y que solo en 2025 ha facturado unos 2.300 millones de euros en todo el mundo. Un inicio de siglo muy convulso en el mundo de la moda y que todavía tiene mucho que ofrecer.

