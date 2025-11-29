Los vecinos afectados por el incendio de un garaje en Cádiz denuncian que todavía no tienen dónde dormir nueve días después

Los detalles El Ayuntamiento les ofreció un hotel durante una semana, pero ahora ya lo tienen que pagar ellos y sus casas siguen estando inhabitables.

Un incendio en un garaje del barrio Río San Pedro en Puerto Real, Cádiz, dejó a los vecinos sin hogar. El fuego, que supuestamente comenzó en un coche eléctrico, se propagó rápidamente, dañando viviendas y destruyendo unos 30 vehículos. Siete personas resultaron heridas y el Ayuntamiento ofreció alojamiento temporal en hoteles, pero ahora los vecinos denuncian que sus casas son inhabitables y no pueden seguir en el hotel. Sin suministros básicos en el edificio, 124 familias, muchas con menores, están en una situación crítica. Los vecinos piden ayuda urgente a las autoridades locales para superar esta difícil situación.

¿Qué pasa cuando un incendio te obliga a abandonar el edificio en el que vives? Eso les ha pasado a los vecinos del barrio Río San Pedro en Puerto Real, Cádiz. Un devastador incendio en un garaje les dejó la semana pasada sin vivienda. Siete personas resultaron heridas y unos 30 vehículos quedaron calcinados.

Supuestamente ardió un coche eléctrico. El fuego saltó a otros vehículos, derritió los tubos de ventilación e inundó de humo las viviendas. Tras el fuego, el Ayuntamiento les ofreció un hotel durante una semana. Ahora, les toca volver a sus casas, pero ellos denuncian que están inhabitables.

Es el caso de Juan Carlos. Nueve días después de las llamas sigue sin poder entrar en su domicilio: "Vieron las grietas que había en mi casa. Había cedido el suelo y los bomberos me dijeron que cogiera rápido y veloz que mi casa estaba a punto de derrumbarse".

Belén es una de las pocas vecinas que sí puede hacerlo, pero se la ha encontrado llena de hollín: "Yo cada vez que entro me entra un dolor en el esófago, la cabeza, horrible, horrible",

De hecho, solo puede entrar, no habitarla. No tiene suministros básicos: ni agua, ni gas, ni saneamientos. Y así están todos los vecinos de este barrio. Son 124 familias afectadas, la mayoría con menores y personas mayores a su cargo.

Tras nueve días, se les ha acabado la estancia en hoteles ofrecida por el Ayuntamiento. "Y ahora pues tenemos que ver dónde dormir con un crío de cinco años. La situación la verdad que es bastante complicada", denuncia Alberto, otro vecino.

Salvador Rodríguez, portavoz de los vecinos afectados, ha explicado que pueden seguir en el hotel, pero que los gastos ya correrían de sus bolsillos: "Te dan 10 días más, pero lo tienes que pagar de tu bolsillo. 1.000 y pico de euros que ya te devolverán y solo incluye el alojamiento".

De momento, solo han habilitado baños portátiles y han precintado el patio central por miedo a un hundimiento. Y, con la Navidad a la vuelta de la esquina, la situación les entristece todavía más

Por ello, piden ayuda urgente a los ayuntamientos vecinos y a la diputación de Cádiz para resolver su difícil situación.

