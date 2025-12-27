Los vecinos afectados por el incendio de un garaje en Cádiz denuncian que llevan un mes sin agua: "Las bajantes están todas derretidas"

Los detalles Las 124 familias de una urbanización de Puerto Real, en Cádiz, viven sin agua desde hace más de un mes tras un incendio en el garaje que destruyó las tuberías.

En una comunidad de vecinos en Puerto Real, Cádiz, 124 familias enfrentan la falta de agua desde hace más de un mes, tras un incendio que destruyó las tuberías del edificio. La situación afecta actividades diarias como lavar platos o ducharse. Los vecinos, incluidos niños y ancianos, deben usar baños portátiles, ya que no pueden utilizar cubos de agua debido a la imposibilidad de vaciarlos por el desagüe. El incendio comenzó en el garaje por un coche eléctrico y se propagó rápidamente. Sin opciones de mudanza debido a altos costos de alquiler, esperan una solución del Ayuntamiento, mientras las obras de rehabilitación se retrasan.

En esta comunidad de vecinos de Cádiz, cada vez que abren el grifo, esperan que salga agua, pero eso nunca pasa. "Poco a poco nos vamos haciendo a esta situación", comenta una de las vecinas, y añade que esto se debe a las consecuencias del incendio que devoró el bloque de viviendas en el que vive hace ya más de un mes.

En total, las 124 familias de esta urbanización de Puerto Real, en Cádiz, viven sin agua, lo que condiciona toda su vida: desde poner una lavadora, fregar los platos o darse una ducha, hasta ir al baño.

"Creo que no es normal. Llevamos 45 días y que estemos bajando con niños, personas mayores", señala un vecino, que explica que cada día él y su familia se ven obligados a hacer sus necesidades en unos baños portátiles que ellos mismos han tenido que instalar. Además, tampoco pueden usar cubos de agua porque no pueden vaciarlos por el desagüe.

La pesadilla comenzó hace un mes en el garaje. Un coche eléctrico empezó a arder, el fuego se propagó rápidamente al resto de vehículos y la temperatura fue tan alta que destruyó todas las tuberías.

"Las bajantes están todas derretidas. Los primeros días no lo sabíamos y se anegó el garaje", explica otro vecino.

Marcharse no es una opción para la mayoría. No hay alquileres asequibles y, según dicen, la ayuda del seguro no cubre los gastos de un realojo. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento buscan una solución que no llega y las obras de rehabilitación todavía tardarán un tiempo en devolverles la normalidad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí