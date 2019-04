Numerosos artistas se unen en apoyo a las mujeres en huelga de hambre en la Puerta del Sol con un recital de música y poesía

En esta jornada, organizada al mediodía por la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, con el lema "Con el maltrato no hay trato", han participado El Chojín, Amistades Peligrosas, Mercedes Ferrer, Ana Fernández, María Luisa San José y Miriam Díaz Aroca, entre otros. De las ocho mujeres que iniciaron la huelga de hambre, cuatro continúan con la protesta: Gloria, Martina, Susana y Sara.

La presidenta de la Asociación Ve-la luz, Gloria Vázquez, una de las mujeres que ha renunciado a tomar alimentos, ha indicado que están en contacto con diferentes grupos parlamentarios del Congreso, excepto Podemos, para que incorporen sus 25 propuestas en el pacto de Estado contra la violencia machista.

Reclaman una ley integral de violencias machista, en la que se contemple la figura del feminicidio, y el reconocimiento de ayudas para las afectadas por violencia de género semejantes a las reciben las víctimas del terrorismo.

Martina, de 48 años, procedente de Lugo, ha afirmado que está en huelga de hambre para denunciar la dejadez de las instituciones cuando una mujer va a buscar ayuda. "A mi hermana, Ana Gómez Nieto, la asesinaron hace un año y cuatro o cinco horas antes había acudido a un centro de la mujer a pedir ayuda. Ellos tenían conocimiento de que había sido encañonada, las instituciones tienen que responder desde el minuto cero. No puede haber más asesinatos", ha subrayado Martina.

Susana, madrileña de 46 años, otra de las mujeres que ha dejado de tomar alimentos, ha afirmado que se encuentra estupendamente. "Estamos fuertes y vamos a resistir aquí hasta que consigamos que las mujeres vivan", ha agregado.

"Yo lo he pasado muy mal. En el año 2004, me separé. Me quedé con mis dos hijos en una situación terrible. Sé lo duro que es el camino. Ahora, me toca seguir luchando para ayudar a otras mujeres y evitar que sufran lo mismo que yo", ha explicado Susana.