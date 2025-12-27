Las uvas, por las nubes: su precio se dispara hasta un 40% antes de Nochevieja

Los detalles Las organizaciones de consumidores recomiendan comprarlas con antelación, comparar precios y apostar por la uva de siempre, la no elaborada.

Las de sin pepitas, las más caras

Con la llegada del fin de año, las uvas se convierten en un elemento esencial para muchos, aunque algunos dejan su compra para el último momento, encontrándose con precios elevados o incluso sin existencias. Actualmente, el precio de las uvas ha aumentado un 40% en ciertos lugares, con variedades que cuestan 3,98 euros con pepitas y 5,50 euros sin ellas, siendo estas últimas las más demandadas. Las organizaciones de consumidores aconsejan adquirirlas con antelación, comparar precios y optar por uvas tradicionales en lugar de las preenvasadas. Sin embargo, para algunos, el coste no es un problema cuando se trata de mantener la tradición de las Campanadas.

Se acerca el momento de despedir el año y no pueden faltar las uvas. Algunos apuran hasta el último día para comprarlas, y luego algunos se llevan la sorpresa de que ya no quedan en el mercado.

También están quienes buscan ahorrar, aunque para eso ya es tarde. Y es que a estas alturas la uva ya está un 40% más cara en algunos sitios. "La tenemos a 3,98 euros con pepitas y a 5,50 euros sin pepitas", indica una frutera. Precisamente, la de sin pepitas es la más cara, y también la que más pide la gente.

Por su parte, las organizaciones de consumidores recomiendan comprar la uvas bastante antes, comparar precios y apostar por la uva de siempre, la no elaborada, frente a las uvas que ya vienen "limpias, envasadas y en paquetes de 12".

Sin embargo, hay a quien el dinero en un día como las Campanadas les da igual. Parece que no les importanta tanto como mantenerse fiel a la tradicion.

