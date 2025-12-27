Ahora

Las de sin pepitas, las más caras

Las uvas, por las nubes: su precio se dispara hasta un 40% antes de Nochevieja

Los detalles Las organizaciones de consumidores recomiendan comprarlas con antelación, comparar precios y apostar por la uva de siempre, la no elaborada.

Uvas en Nochevieja
Se acerca el momento de despedir el año y no pueden faltar las uvas. Algunos apuran hasta el último día para comprarlas, y luego algunos se llevan la sorpresa de que ya no quedan en el mercado.

También están quienes buscan ahorrar, aunque para eso ya es tarde. Y es que a estas alturas la uva ya está un 40% más cara en algunos sitios. "La tenemos a 3,98 euros con pepitas y a 5,50 euros sin pepitas", indica una frutera. Precisamente, la de sin pepitas es la más cara, y también la que más pide la gente.

Por su parte, las organizaciones de consumidores recomiendan comprar la uvas bastante antes, comparar precios y apostar por la uva de siempre, la no elaborada, frente a las uvas que ya vienen "limpias, envasadas y en paquetes de 12".

Sin embargo, hay a quien el dinero en un día como las Campanadas les da igual. Parece que no les importanta tanto como mantenerse fiel a la tradicion.

